La Mercedes SL più potente di sempre è ibrida plug in

Con la Mercedes-AMG SL 63 S E Performance, la roadster della stella brilla sotto la luce della potenza, visto che un'unità di trazione elettrica si unisce al V8 biturbo da 4 litri per creare una power unit da ben 816 CV e 1.420 Nm di coppia. Nello specifico, la SL più potente di tutti i tempi rappresenta il quinto modello dotato di tecnologia ibrida E Performance, che le consente di ottenere consumi combinati nell'ordine dei 7,7 l/100 km, e livelli di emissioni di CO2 contenuti in 175 g/km.

La power unit in questione consente alla scoperta della stella di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, e di raggiungere, dove consentito, la velocità massima di 317 km/h. Il tutto con una risposta immediata al comando dell'acceleratore per un'esperienza di guida di altissimo livello favorita anche dalle sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione attiva del rollio, dall'asse posteriore sterzante, e dalla trazione integrale AMG Performance 4Matic+ completamente variabile. Il comparto elettrico, situato sull'assale posteriore, per una migliore distribuzione dei pesi, comprende un propulsore elettrico da 204 CV con una trasmissione a due velocità a commutazione elettrica, un differenziale meccanico a slittamento limitato, ed una leggera batteria ad alte prestazioni. Questa attinge dal lavoro svolto in F1, ed offre una capacità di 6,1 kWh, 70 kW di potenza continua, e 150 kW di potenza di picco.

Inoltre, nonostante sia stata progettata con l'intento di favorire una rapida erogazione dell'energia, consente di percorrere in modalità elettrica una distanza di 13 km, e può essere ricaricata mediante il caricabatterie di bordo da 3,7 kW presso una stazione di ricarica a corrente alternata, una wallbox, o sfruttando una presa domestica.



