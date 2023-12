Toyota FT-Se, emozioni forti dalla futura sportiva elettrica

Già mostrata al recente Japan Mobility Show, la due posti super sportiva Toyota FT-Se ha polarizzato l'attenzione al forum Kenshiki di Bruxelles mostrando - nella sua attuale evoluzione - come il passaggio all'elettrico potrà continuare a dare emozioni e altissime prestazioni anche con zero emissioni di CO2 allo scarico.





La sua denominazione deriva dalla contrazione del concetto Future Toyota Sports electric e intende trasportare in un futuro ormai vicino quando l'elettrificazione (specifica per questo tipo di auto) evolverà per approfondire il rapporto del pilota con il proprio mezzo da pista e da strada.

FT-Se incorpora l'esperienza acquisita da Toyota Gazoo Racing per realizzare auto sempre migliori attraverso la partecipazione agli sport motoristici e propone una silhouette minimale e molto dinamica, come ci sia attende da un'auto sportiva a due posti pura che scatta e corre grazie alle batterie di prossima generazione e ail'evoluzione tecnologica dei sistemi elettrici.

I progressi in questi campi hanno consentito a Toyota di proseguire nella direzione già indicata nel 2021, quando venne presentato il primo concept sportivo da cui discende FT-Se. Ora l'auto offre migliore stabilità, una guida ancora più precisa e beneficia soprattutto di prestazioni aerodinamiche che esaltano le emozioni pure del propulsore elettrico di nuova generazione.

Un risultato che è stato ottenuto con le batterie più recenti, caratterizzate da un'altezza ridotta e un'elevata densità di energia, tanto da permettere a FT-Se di oltrepassare i limiti delle prestazioni.

Questa tecnologia, combinata con il ridimensionamento e la riduzione del peso di componenti - come motore, trasmissione e unità di gestione termica - ha permesso di alzare l'asticella per qualità tradizionali delle auto sportive con motore termico.

Lunga 4.380 mm e alta solo 1.220 mm, Toyota FT-Se richiama le classiche auto sportive del passato, ma la larghezza (1.895 mm) e i numerosi elementi aerodinamici - come il frontale e l'alettone posteriore - la spostano con decisione il suo posizionamento temporale nel futuro dei modelli ad alte prestazioni. Rispetto ai concept che l'hanno preceduta, FT-Se è caratterizzata all'interno da un abitacolo di nuova generazione che offre controlli intuitivi e un'esperienza di guida più coinvolgente. Come dimostrano la conformazione e la posizione bassa del quadro strumenti per garantire un'elevata visibilità, il volante con disegno racing e le imbottiture di nuova concezione che proteggono le gambe del pilota e del passeggero quando la forza G raggiunge - nell'habitat naturale dell'FT-Se, cioè la pista - livelli estremi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA