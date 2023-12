Alpine punta al 2024 con la grinta di A110 R Turini

Una gamma rivisitata per Alpine che punta al 2024 aggiornando la A110. Tra le novità, più equipaggiamenti di serie alle versioni A110, A110 Gt e A110 S per offrire sempre più contenuto e valore ai singoli modelli, oltre alla novità 2024 di A110 R Turini, la nuova versione di A110 R.





Dotata di cerchi Gt Race da 18", A110 R Turini è pensata per adattarsi alla guida su strada e il suo nome rimanda al famoso Col de Turini, passo montano situato nelle Alpi francesi del Sud, lungo il percorso del Rally di Montecarlo. La nuova versione segue il successo di A110 R, con il suo portafoglio ordini completo fino a fine 2024.

"Nel listino 2024 - ha commentato Antonino Labate, direttore vendite, marketing e customer experience di Alpine - la versione Turini, affiancandosi ad A110 R, ci permetterà di consegnare più velocemente le A110 R ai nostri clienti". La gamma partirà sempre da Alpine A110, da 252 Cv e con prezzi a partire da 66.300 euro. Alpine A110 Gt, la coupé sportiva Gran Turismo da 300 Cv, è messa invece a listino a partire da 77.350 euro.

Il telaio Sport valorizza ancora più il potenziale del motore da 300 cv sulla A110 S, auto dall'animo sportivo è dotata, in opzione, di pneumatici semi-slick e kit aerodinamico specifico, per soddisfare i conducenti alla ricerca di una guida più all'avanguardia, soprattutto in pista. Prezzi a partire da 79.050 euro.

La nuova arrivata Alpine A110 R Turini è la versione R adattata alla guida su strada e avrà un prezzo che parte da 108.000 euro. Alpine aprirà gli ordini della gamma A110 per il 2024 a partire dal 5 dicembre 2023.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA