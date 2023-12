Praticità innanzitutto per elettrica Mercedes EQT 200

Pensata per i giovani sportivi, le famiglie moderne e per chi l'auto la utilizza sia per lavoro sia per diporto, la Mercedes EQT rappresenta la nuova proposta d'ingresso alla mobilità elettrica della Stella.

Sviluppata sulla stessa piattaforma del veicolo commerciale eCitan Tourer, questa tuttospazio lunga 4.498 mm, alta 1.819 mm e larga 1.859 mm, propone allestimenti più curati e soluzioni più in linea con il comfort garantito dalle vetture passeggeri della Stella, rispetto al modello destinato al trasporto merci e persone.





Proposta al lancio in configurazione a cinque posti e nel corso del prossimo anno sarà affiancata da una seconda versione allungata (circa 5 metri di lunghezza) a 7 posti, la EQT 200 monta un motore da 90 kW, alimentato da un pacco batterie da 45 kWh e promette 282 km per pieno di energia (ciclo Wltp), con consumi medi di 18,99 kWh per 100 km.

In un trafficatissimo test anteprima nel cuore di Firenze e sulle alture intorno a Fiesole, in una giornata di pioggia intermittente, la EQT ha mostrato caratteristiche interessanti.

Alla sua guida si apprezza la piena maturità di un progetto condiviso con Renault e Nissan che punta sulla versatilità e la praticità di utilizzo per convincere chi non fa caso al vestito da "brutto anatroccolo", tipico delle tuttospazio, ma è attento alla sostanza dei contenuti. Un motore brillante, grande agilità anche nel traffico caotico, tecnologia fruibile immediatamente (senza una laurea in ingegneria) e una versatilità di utilizzo al top sono le armi principali di questo modello a zero emissioni.

Infotaiment e sistemi di sicurezza sono quelli comuni a tutte le berline di Stoccarda. I sedili non sono quelli appaganti di una Classe E ma sono comunque comodi e di riferimento per la categoria: anche dopo un'ora di traffico a passo d'uomo, per percorrere 2 chilometri nella trafficatissima città gigliata (appena nominata come la più eco-mobile d'Italia), si esce da bordo tutt'altro che affaticati o stressati. Merito, anche, grazie di un abitacolo ben insonorizzato e ben climatizzato, che filtra bene strombazzamenti di esasperazione e tossine esterne.

Tra i tanti punti a favore di questa proposta c'è, appunto, la praticità. Ricca di vani (apprezzato quello maxi sul cielo vettura), offre tanto spazio sopra la testa dei passeggeri. Le porte scorrevoli laterali e il tetto alto permettono, chinando la testa, di salire in piedi nella fila posteriore per allacciare, per esempio, i bambini ai loro seggiolini. I sedili posteriori sono comodi per tre adulti e possono scorrere indietro di una manciata di centimetri per offrire più spazio per le loro gambe o in avanti per più volumetria al generoso vano bagagli. Il portellone maxi, invece, è un po' pesante da sollevare.

Tra motorini zigzaganti e vetture che tagliano la strada per cercare una via d'uscita all'ingorgo da cinematografia di Santa Maria Novella, si apprezza la visibilità a 360° dal posto guida, garantita dagli ampi finestrini. Nei parcheggi, telecamera anteriore e posteriore sono d'aiuto. Quando finalmente si sblocca la coda, c'è occasione di valutare positivamente anche le sospensioni che assorbono a dovere le sconnessioni del pavé che lastrica le strade del centro storico fiorentino.

Insomma, questa Mercedes non sarà bellissima da vedere ma ha tante qualità interessanti che meritano una valutazione personale, anche e soprattutto alla luce del prezzo che è, appunto, il più accessibile per salire su una vettura elettrica della Stella. In vendita a 50.198 euro è anche proposta con noleggio a lungo termine di 4 anni/80.000 km a partire da 673 euro al mese con tasso zero e senza anticipo (canone abbassabile con la permuta di un usato),



