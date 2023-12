In casa Suzuki, Vitara e S-Cross si tingono di Yoru

Un nuovo allestimento in arrivo per Suzuki Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, che prende spunto direttamente dal colore della notte più buia. Si chiama proprio Yoru, termine giapponese per indicare quel momento della notte in cui tutto è più buio e luna e stelle sono più brillanti, la nuova versione speciale e in edizione limitata, dei due modelli della casa di Hamamatsu.

La particolare edizione Yoru è caratterizzate dalla combinazione di colorazioni e dettagli esclusivi, con una dotazione di serie pensata per essere di livello superiore e rigorosamente equipaggiate come da Dna del marchio con tecnologia 4x4 AllGrip.

La livrea di Vitara Hybrid Yoru è caratterizzata dall'accostamento del blu della notte per la porzione inferiore dei lamierati e dell'argento della Luna per quella superiore. La S-Cross Hybrid Yoru intervalla invece il cielo notturno, rappresentato dalla vernice metallizzata Blu Capri, con elementi a contrasto, come le calotte degli specchi e gli skid plate anteriori e posteriori argento.

L'allestimento prevede, per entrambe le vetture, il tetto apribile panoramico elettrico compreso di tendina oscurante.

Questo dona al tetto una completa pannellatura in vetro panoramico, completamente apribile come una finestra privilegiata per l'osservazione delle stelle. Completa l'allestimento Yoru l'adozione per entrambe le vetture della trazione 4wd AllGrip Select, che grazie alla sua tecnologia e al selettore di guida permette di affrontare in sicurezza anche i terreni al di fuori delle strade battute.

Vitara Hybrid Yoru è caratterizzata, esternamente, anche da finiture Black presenti sul paraurti, sul listello superiore e sugli elementi verticali della griglia, oltre che sulle cornici delle luci diurne Drl e sui fregi laterali del cofano. La personalizzazione della carrozzeria si completa con il badge Yoru sui montanti B, con un Kanji in sovrapposizione con la scritta Yoru, su uno sfondo chiaro.

All'interno dell'abitacolo c'è l'orologio circolare in posizione centrale sulla plancia, con scritte Kanji. Pregiati, anche i materiali delle finiture di sedili e cuffia cambio, quest'ultimo in versione manuale ed abbinato alla trazione 4x4 AllGrip Select. S-Cross Hybrid in versione Yoru, invece, aggiunge dettagli in quanto ad eleganza e robustezza, adottando una finitura argento per le calotte degli specchi retrovisori esterni e per gli skid plate anteriore e posteriore. Questi, permettono alla S-Cross Hybrid Yoru di affrontare ostacoli anche quando gli angoli di attacco e di dosso raggiungono i limiti della vettura.

Sotto il cofano dei due modelli batte un motore 1.4 Boosterjet Hybrid, abbinata al modulo Hybrid da 48 volt che alimenta un motore elettrico da 10kW. Questa unità sviluppa la potenza massima di 95 kW (129 Cv) a 5.500 giri/min e fa registrare un picco di coppia di 235 Nm costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri/min.

A comporre il reparto trasmissione sono il cambio manuale a sei marce e la trazione integrale 4wd AllGrip Select, che prevede quattro modalità di guida che il pilota può selezionare a seconda del terreno da affrontare, ovvero Auto, Sport, Snow e Lock.

Le Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid in versione Yoru, che saranno prodotte in 500 esemplari complessivi, entrano a listino rispettivamente a 31.990 e 33.990 euro. Nella prima fase di lancio, e fino al 31/12/2023, Suzuki propone le due vetture con un vantaggio cliente di 2.500 euro (1.500 euro sconto suzuki che si aggiungono a 1.000 in caso di permuta o rottamazione).



