Renault Scenic E-Tech Electric: per famiglie ad impatto zero

Giunta alla quinta generazione, la Renault Scenic diventa E-Tech, una sigla che segna il passaggio all'alimentazione 100% elettrica per questa vettura di segmento C. Un'auto che si è evoluta da monovolume a Suv, passando per la fase crossover, per rispondere alle mutate esigenze del mercato da 27 anni. La sostenibilità di questa vettura nasce dal suo motore elettrico, prodotto in Francia, nella Megafactory di Cléon, che sfrutta un pacco batteria da 87 kWh per offrire un'autonomia superiore ai 620 km nel ciclo WLTP, senza rinunciare alle prestazioni offerte da una potenza di 220 CV.

Per la ricarica le operazioni diventano estremamente rapide utilizzando una colonnina a corrente continua; infatti, bastano 30 minuti per avere un'autonomia pari a 335 km. Inoltre, per la sua costruzione vengono utilizzati, per il 24%, dei materiali riciclati e, per il 90%, è riciclabile l'intera massa della vettura, compresa la batteria.

La piattaforma pensata per le vetture elettriche, consente alla Megane E-Tech di avere una lunghezza complessiva di 4,47 metri, per muoversi con una certa agilità anche nei centri urbani, mentre il passo di 2,78 metri le assicura un'abitabilità interna di categoria superiore, ed il vano di carico risulta ampio, visto che offre un volume utile di 545 litri ampliatile fino a 1.670 litri.

Non manca un tetto panoramico, denominato Solarbay, che offre una sensazione di luminosità particolarmente accentuata e 4 livelli di oscurazione per avere sempre la luce interna ideale.

La connessione offerta dalla nuova Scenic E-Tech è totale, grazie al nuovo sistema multimediale realizzato in collaborazione con Google, che offre un'interazione speculare a quella di uno smartphone, e consente di scegliere tra oltre 50 applicazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA