ABT XGT: Audi R8 da corsa omologata per la strada

L'Audi R8 non è solamente una sportiva di raro spessore, ma anche un modello che ha rappresentato la casa dei quattro anelli in diversi campionati riservati alle vetture a ruote coperte. Ora arriva una versione celebrativa, denominata XGT, ispirata alle competizioni e firmata ABT.

Inoltre, l'azienda tedesca, partner di Audi nelle gare in circuito, sul suo sito afferma come, nonostante i 250 podi maturati nel DTM in 20 anni di attività, questa vettura rappresenti la sua più grande vittoria.

Sono state costruite a mano solamente 99 R8 ABT XGT e, per realizzare un progetto così impegnativo, è stato necessario un lavoro di ben 2 anni.

Così, si è ottenuta quella che in effetti è un'auto da corsa omologata da strada, spinta da un V10 5.2 aspirato in grado di erogare 640 CV e con un peso di soli 1.400 kg. L'aerodinamica è estrema, come si evince dallo splitter che sembra pronto a toccare l'asfalto, dalla presa d'aria dinamica sul cofano motore, dalle alette sul paraurti anteriori, dal cofano anteriore scavato, e dalla grande ala posteriore.

Da questa prospettiva si osservano anche uno spoiler a dir poco generoso ed un estrattore che non ha nulla da invidiare a quello delle auto da corsa. Il prezzo è di 599.200 euro e si può scegliere tra 4 livree, tra cui l'esotica verde mentis, oltre ad una verniciatura heritage, e ad una colorazione frutto di una scelta individuale.







