Hyundai Santa Fe, per Usa sarà solo 2.5 turbo benzina

Hyundai ha scelto la passerella del Salone di Los Angeles, ribattezzato AutoMobility LA, per presentare alla stampa nordamericana - dopo il lancio mondiale in ottobre - la nuova generazione del suv Santa Fe per quel mercato.

In Usa, quando arriverà nel marzo 2024, questo modello verrà proposto con il turbo benzina 2.5 da 277 Cv e sarà disponibile dopo qualche mese anche in variante ibrida. Santa Fe, vista l'importanza del mercato nordamericano per la Casa sudcoreana, viene fabbricato in loco nello stabilimento in Alabama. Allo scopo Hyundai Motor Manufacturing, LLC (Hmma) ha stanziato 190 milioni di dollari per nuovi investimenti per l'aggiornamento di strumenti e attrezzature per la produzione del Santa Fe di quinta generazione.



"Santa Fe è stato il nostro primo suv negli Stati Uniti più di due decenni fa - ha detto José Muñoz, presidente e ceo di Hyundai Motor North America - oggi disponiamo di un portafoglio ben riconosciuto e rispettato di ben 14 modelli diversi di suv che includono varianti con motore a combustione interna, ibridi, ibridi plug-in, elettrici ed elettrici con celle a combustibile a idrogeno".

"Con Santa Fe 2024, continuiamo la nostra straordinaria trasformazione del marchio Hyundai e del più ampio panorama dei suv. Nuovo Santa Fe attirerà ancora più clienti con la sua identità di stile audace e distintiva, il design degli interni spazioso e la capacità unica di fondere gli stili di vita dei clienti urbani con l'ambiente naturale esterno".

A sua volta SangYup Lee, vicepresidente esecutivo e capo dello Hyundai Global Design Center, ha detto che "il nuovo Santa Fe è un suv che trova un perfetto equilibrio tra la vita cittadina e i grandi spazi aperti, permettendo di gestire qualsiasi cosa, dagli affollati itinerari familiari alle avventure outdoor".

"Con il passo più lungo, gli interni spaziosi e l'ampiezza del portellone posteriore, nuovo Santa Fe offre più versatilità che mai con un'esperienza cliente premium".

Ricordiamo che in Europa il suv Santa Fe di ultima generazione sarà disponibile solo con il motore turbo Gamma III 1.6T GDI in versione ibrida e con lo stesso propulsore ma in variante ibrida plug-in.

