Canoo American Bulldog, pick-up per avventure fuoristrada

La start-up statunitense Canoo, che opera con tre diverse sedi in California, Michigan e Texas, ha presentato una nuova versione del suo pick-up elettrico ispirata al prototipo di veicolo tattico leggero (Vtl) Screaming Eagle che l'azienda ha costruito per l'esercito americano lo scorso anno.



Chiamato American Bulldog, questo concept se dovesse entrare in produzione potrebbe essere destinato al mondo dell'outdoor e delle avventure in fuoristrada, riflettendo "la grinta e la determinazione del popolo americano - ha detto Tony Aquila, presidente esecutivo e ceo di Canoo - offrendo la massima funzionalità per il lavoro, l'avventura e il servizio".

Spiegando le ragioni che stanno alla base della scelta del nome, lo stesso Aquila ha spiegato che "questo veicolo è leale e coraggioso come il Bulldog americano".

A differenza del prototipo militare Screaming Eagle che ha una carrozzeria con cabina singola, l'American Bulldog è dotato di una più pratica doppia cabina.

Immediatamente riconoscibile come un Canoo dalla forma forward cab (cioè senza cofano motore separato) e dal tipico design del frontale, American Bulldog si riconosce per i tripli fari a Led - raccordati da finiture nere - che sono inediti rispetto ai gruppi ottici dei modelli standard di furgone e pick-up.

Il look fuoristrada è sottolineato da paraurti specifici e dalle piastre paramotore oltre che dagli elementi di estensione dei parafanghi e da una nuova dotazione di cerchi con finitura nera e di gomme tassellate per terreni fangosi. Altre caratteristiche distintive includono gli inserti sulle porte scorrevoli e una barra Led a tutta larghezza sulla coda. All'interno, i designer di Canoo hanno completato l'American Bulldog con aggiunto borse in stile militare sui pannelli delle portiere, dettagli arancioni e grafica abbinata sul display dell'infotainment.

Questa inedita versione dovrebbe condividere il propulsore elettrico da 447 kW (608 Cv) e il sistema di trazione integrale del prototipo militare Screaming Eagle mentre la struttura a nido d'ape della piattaforma e i sistemi steer-by-wire e brake-by-wire dovrebbero essere gli stessi degli altri prodotti Canoo.

La start-up di veicoli elettrici - che non ha chiarito se l'American Bulldog è destinato alla produzione o se rimarrà un esemplare unico - ha intanto dichiarato che Il Canoo Pickup standard è disponibile per i preordini, e che la società è concentrata sull'aumento della produzione del furgone per consegne nel 2024.

