Toyota Camry, con ibrido arrivano 4 ruote motrici elettriche

Toyota ha dato appuntamento al 14 novembre in occasione del Los Angels Auto Show per il debutto della nuova Camry Hybrid 2025 che aggiungerà ai vantaggi del sistema propulsivo Hev di ultima generazione anche quelli della trazione integrale elettrica, modulabile in tempo reale attraverso la gestione computerizzata della dinamica di marcia.

La Casa giapponese ha diffuso al riguardo una immagine teaser, dove spiccano - applicate in coda - le due sigle Awd (all well drive, cioè trazione sulle quattro ruote) ed Hev, tipica del brand.

Anche se Toyota non ha diffuso anticipazioni sulla nuova soluzione Awd, secondo i media Usa - che fanno notare come in precedenza la Casa della Doppia Ellissi avesse riservato la trazione integrale ai suv - nella Camry 2025 lo schema dovrebbe prendere un motore elettrico dedicato alle sole ruote posteriori e privo di collegamenti meccanici con la trasmissione.



