Peugeot E-Rifter si rinnova nel design ed è più efficiente

Peugeot ha l'obiettivo di divenire il brand generalista leader nel mercato dell'elettrico entro il 2025, e nella sua evoluzione elettrificata anche il nuovo E-Rifter gioca un ruolo importante, in virtù della sua poliedricità d'utilizzo. Questo veicolo vanta un'autonomia ampliata a 320 km, ottenuta mediante un lavoro mirato ad incrementarne l'efficienza complessiva, come dimostrano gli stessi valori prestazionali del modello precedente: una velocità massima di 135 km/h, ed un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 11,2 secondi. Il motore elettrico da 136 CV e 270 Nm di coppia massima lavora in sinergia con un nuovo sistema di frenata rigenerativa, che consente di scegliere tra tre livelli di rigenerazione utilizzando le leve dietro il volante. Inoltre, una pompa di calore aiuta a migliorare il comfort a bordo senza impattare sull'autonomia. Per ricaricare la batteria da 50 kWh è possibile utilizzare il caricatore di bordo da 7,4 kW (in opzione quello trifase da 11 kW), o sfruttare la ricarica rapida a corrente continua fino a 100 kW, che consente di recuperare energia da 0 all'80% in 30 minuti.

L'E-Rifter presenta un design rinnovato, esaltato dai nuovi colori Verde Sirkka e Blu Kiama, in cui spicca il frontale più dinamico, che presenta la nuova calandra, il nuovo emblema Peugeot, e la caratteristica firma luminosa a tre artigli che contraddistingue il marchio del Leone. L'abitacolo vanta una plancia completamente nuova, grazie al Peugeot i-Cockpit, e si avvale di un nuovo schermo touch ad alta definizione da 10 pollici situato in alto, nella parte centrale.

Oltre ai comandi vocali è presente la funzione mirroring in wireless, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto; la navigazione connessa TomTom; e l'aggiornamento del sistema multimediale over the air. Disponibile in 2 versioni, a 5 e 7 posti, con lunghezze, rispettivamente, di 4,40 m e 4,75 m, l'E-RIfter presenta un interno con sedili singoli e pieghevoli, anche nella seconda fila, mentre la variante lunga può contare anche su 2 sedili indipendenti nella terza fila.

Il bagagliaio presenta un volume di carico che va dai 775 litri sotto il ripiano posteriore della versione 5 posti di lunghezza Standard, fino ai 4.000 litri sotto il padiglione con i sedili abbattuti della variante Long.

Dal punto di vista della sicurezza, sono presenti diversi aiuti alla guida: dall'avviso di stanchezza del conducente fino alla frenata automatica di emergenza con rilevamento di pedoni ciclisti.

In totale, ci sono 17 sistemi di ausilio alla guida, a cui si aggiunge, sul modello attuale, il regolatore di velocità adattativo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA