Opel, novità elettriche per l'anno del 125mo anniversario

L'anno prossimo, Opel festeggerà i 125 anni dall'inizio della produzione automobilistica completando l'offerta di almeno un modello elettrico a batteria in ogni linea di prodotto sul mercato. Lo ha annunciato il ceo di Opel Florian Huettl durante l'Automobilwoche Congress che è in svolgimento a Berlino.

Inoltre i modelli Opel che sostituiranno gli attuali suv Crossland e Grandland - ha precisato Huettl - saranno disponibili con sistema propulsivo elettrico e completeranno così la gamma 100% a batteria del marchio tedesco.

"Il 2024 non segnerà solo un importante anniversario aziendale - ha dichiarato Huettl - e stiamo anche dimostrando in modo impressionante quanto Opel stia gestendo con successo la trasformazione dell'industria automobilistica".

"Stiamo completando la nostra gamma elettrificata con i successori puramente elettrici di Opel Crossland e Grandland. Il nostro obiettivo è una mobilità accessibile e a zero emissioni di CO2".

In particolare i nuovo Opel Grandland sarà costruito nello stabilimento di Eisenach in Turingia e si baserà sull'innovativa piattaforma del Gruppo Stellantis Stla Medium.



