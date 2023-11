Hyundai Kona Jayde Concept strizza l'occhio ai giovani

Forte della passione che riesce a suscitare con la sua linea di modelli sportivi N, la sudcoreana Hyundai esplora ora con sempre maggiore convinzione il mondo delle personalizzazione e delle 'divagazioni' rispetto a una immagine un po' seriosa, con l'evidente finalità di attirare clienti più giovani.

Lo sta facendo, al Sema Show, il grande evento dedicato al tuning che è in svolgimento a Las Vegas, con la Jayde Concept che è risultato del lavoro sul modello di serie Kona di designer ed esperti interni alla Hyundai e in collaborazione con la società Mobis, anch'essa del Gruppo sudcoreano, specializzata in componentistica.

Kona Jayde Concept è caratterizzata da una verniciatura che non è ispirata (come parrebbe dal nome) alla giada, ma alla tonalità verde azzurra del guscio delle uova dei pettirossi.

L'interno presenta sedili avvolgenti Recaro con un esclusivo motivo scozzese che riveste le sezioni centrali.

Rispetto al modello di serie sono stati aggiunti elementi in plastica nera a contrasto e diversi nuove componenti - come i cerchi in lega neri da 20 pollici, le gomme Michelin Pilot Sport 4 S, le sospensioni con molle Eibach che abbassano l'auto di 51 mm, lo splitter anteriore, le estensioni delle soglie porta (le cosiddette minigonne) e lo spoiler - spostano il look di Kona verso il mondo dello sport e del brand N.

Altri elementi aggiuntivi, finalizzati invece a migliorare la funzionalità, includono un box da carico Thule Pulse Alpine montato sul tetto e un nuovo portabiciclette Thule Epos imbullonato al gancio di traino posteriore. Dal catalogo accessori di Hyundai arrivano un vassoio per il piano di carico, i tappetini morbidi, le pedane sulle soglie e un caricabatterie portatile. Hyundai non ha diffuso informazioni sulla meccanica del Concept esposto al Sema Show di Las Vegas, ma è lecito ritenere che sotto al cofano ci sia il motore da 1,6 litri da 139 Cv con cambio automatico a sei velocità. Questo anche perché la carrozzeria da cui deriva la Jayde è quella delle Kona con motori Ice e non della versione 100% elettrica.



