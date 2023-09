Dal 2025 Mercedes completerà il brand G con due nuovi 4x4

Se ne parlava da tempo e le notizie 'sottobanco' si erano infittite al momento del lancio del Concept EQG che anticipava l'evoluzione 100% elettrica della iconica Mercedes Geländewagen ma che mostrava anche elementi di design da trasferire ad altri fuoristrada. Ora però la stessa Casa della Stella ha ufficializzato l'esistenza di un concreto progetto per lanciare un inedito fuoristrada con la 'g' minuscola, quindi meno imponente e probabilmente più accessibile - pur restando nella strategia del lusso varata dal ceo Ola Källenius - anche a livello di prezzi.

L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi, in occasione della presentazione alla IAA Mobility di Monaco del Concept Cla che, com'è noto, ha portato al debutto il pianale multienergia MMA che servirà a creare una nuova gamma di modelli elettrici ed elettrificati dal 2025 in poi. Kallenius ha infatti affermato che la 'piccola g' arriverà come “figlio o figlia della Grande G entro i prossimi anni”. E l'unica immagine teaser ufficiale suggerisce che questo modello inedito assumerà il carattere robusto dell'attuale Geländewagen più grande di oggi con una silhouette squadrata e linee squadrate ma con dimensioni più compatte, soprattutto in altezza (che è un problema per l'odierna Classe G nell'utilizzo di garage sotterranei e altri parcheggi chiusi).

Il ceo del Gruppo della Stella a Tre Punte - che ha comunque precisato che la 'piccola g' conserverà eccellenti capacità fuoristrada con una trasmissione elettrica avanzate sulle 4 ruote - ha confermato nell'occasione che che la versione di produzione dell'EQG sarà lanciata nel 2024 insieme a una versione rinnovata dell'attuale Classe G dotato di un motore a benzina V8 di "nuova concezione". Una strategia che rafforzerà dunque Il sottomarchio G che è stato fondato nel 2020 come parte di un riallineamento delle attività di Mercedes-Benz nel settore delle autovetture.

La futura gamma dovrebbe infatti essere costituta dal modello 100% elettrico EQG, dall'annunciata Classe G con motore ICE modernizzato - e probabilmente resa ancora più lussuosa ed esclusiva e, nel 2027, dalle due Classe g su pianale multienergia MMA, una con motore termico elettrificato e una 100% a batteria. Oltre alla silhouette mostrata ufficialmente alla IAA Mobility di Monaco e ad una immagine 'oscurata' dei futuri modelli MMA, in cui compare anche un suv squadrato di dimensioni medio grandi, non esistono anticipazioni credibile del possibile aspetto di questo inedito 4x4. Ma secondo ambienti vicini alla Casa della Stella a Tre Punte è possibile che nella Classe g si ritrovino elementi stilistici anticipati con il concept Mercedes Ener-G-Force.

