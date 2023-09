Cupra concept DarkRebel, disegnato dai 270mila della 'tribù'

Non possedendo una storia Cupra, il giovane brand spagnolo che come Seat fa parte del Gruppo Volkswagen, si è affidata per l'ideazione della concept car DarkRebel alla collaborazione virtuale con la 'tribù' utilizzando l'esperienza immersiva di un hyper configurator sul web.

Il look della shooting brake sportiva 100% elettrica coniuga dunque (e non lo nasconde) il mondo virtuale con quello fisico per rappresentare la massima provocazione del design Cupra.

Materializzazione della prima vettura creata interamente nello spazio virtuale è infatti il frutto di più di 270mila configurazioni comprese quelle fatte dagli ambasciatori del marchio come i giocatori dell'FC Barcelona Marc-André ter Stegen e Alexia Putellas, nonché l'attore Daniel Brühl. "Grazie alla passione e alla creatività della nostra tribù - ha detto Wayne Griffiths, ceo di Cupra durante il reveal alla IAA Mobility 2023 - siamo stati in grado di trasformare una delle nostre ossessioni più potenti in una vera showcar. La DarkRebel è infatti un ribelle con uno scopo: dimostrare che le auto elettriche del futuro possono essere sportive, attraenti ed emozionanti".



