Dopo aver annunciato la serie di sole quattro unità della Droptail - l'auto su misura che, afferma la Casa di Goodwood, è l'equivalente dell'haute couture - Rolls Royce svela il primo esemplare denominato La Rose Noire in quanto ispirato al romanticismo e al fascino della rosa Black Baccara.

Rose Noire, Rolls-Royce Droptail ispirata alla Black Baccara



E siccome l'esclusività di un'auto prodotta in soli 4 unità (dal prezzo impronunziabile, visto che secondo alcune fonti parte da 30 milioni di dollari) non basta, ecco che uno dei facoltosissimi clienti ha chiesto a Rolls-Royce Coachbuild una personalizzazione ancora più spinta. Il tema La Rose Noire ha ispirato l'espressione più complessa degli intarsi in legno nella storia del brand: 1.603 pezzi di legno rifiniti a mano e posizionati con precisione certosina in quasi due anni di lavoro. Ma non basta ancora: il capitolato prevede l'inserimento in un apposito supporto sulla plancia di un orologio indossabile Audemars Piguet Royal Oak e uno speciale cestino da picnic refrigerato per lo champagne che da solo - affermano alcuni esperti - costa più di un'automobile di lusso. Inutile cercare di scoprire il nome del committente: si sa soltanto che la rosa Black Baccara - un fiore intenso e vellutato che ha origine in Francia - è amato dalla madre del facoltoso proprietario e che l'auto (o meglio questa opera d'arte) è frutto della profonda e appassionata collaborazione tra il marito e la moglie, a capo di un'importante famiglia del jet set internazionale. "Rolls-Royce La Rose Noire Droptail - ha detto Torsten Müller-Ötvös ceo della storica azienda durante il blindatissomo evento privato a Pebble Beach per la consegna del'auto ai committenti - rappresenta una delle espressioni più progressiste di Rolls-Royce Coachbuild mai concepite". "Nel catturare lo spirito romantico e glamour dei committenti, il nostro team di progettazione ha esplorato nuovi audaci processi artigianali e gesti creativi estremamente complessi nella ricerca di un linguaggio del lusso profondamente personale".

