Mercedes-Amg GT Coupé, supersportiva da usare tutti i giorni

Come ampiamente anticipato, Mercedes-Amg ha presentato in occasione Monterey Car Week in California la nuova generazione della GT Coupé. Grande novità è l'esclusiva architettura sportiva Amg con scocca in alluminio e materiali compositi che è stata riprogettata per consentire la configurazione 2+2 posti è offrire - nonostante si tratti di un'auto supersportiva- ai passeggeri un ampio spazio e un bagagliaio più capace.





Quinta serie indipendente dopo la SLS, la prima generazione della GT a due porte, la GT Coupé a 4 porte e la SL, la nuova Mercedes-Amg GT GT Coupé dimostra ancora una volta l'elevato livello di competenza tecnologica dello sviluppo della Casa di Affalterbach.

Ne sono un esempio anche i motori che, va ricordato, sono assemblati interamente a mano secondo il principio 'One Man, One Engine' seppure aggiornato secondo i metodi di produzione dell'Industria 4.0.

Nel modello di punta GT 63 4Matic+ il V8 4.0 eroga 585 Cv e una coppia massima di 800 Nm tanto da permettere un'accelerazione 0-100 in soli 3,2 secondi e una velocità massima di 315 km/h. La Mercedes-Amg GT 55 4Matic+ il motore sviluppa una potenza di 476 Cv e una coppia massima di 700 Nm.

Lo scatto da zero a 100 km/h richiede 3,9 secondi mentre la velocità massima è di 295 km/h.

Per l'utilizzo nella nuova GT Coupé, i motori Amg presentano una nuova coppa dell'olio, una nuova posizione per l'intercooler riposizionato e l'adozione della ventilazione attiva del basamento.

Nuovi anche i condotti di alimentazione e di scarico ottimizzate per uno scambio termico più efficace e un percorso ottimizzato dei gas di scarico verso la scatola del convertitore catalitico e il filtro antiparticolato.

La Mercedes-Amg GT offre una esperienza di guida esclusiva per effetto del nuovo telaio, dello sterzo sulle 4 ruote e dell'assetto Amg Active Ride Control con stabilizzazione attiva del rollio.

Gli elementi idraulici attivi sostituiscono le tradizionali barre stabilizzatrici a barra di torsione meccanica e compensano i movimenti di rollio della nuova Amg GT Coupé in frazioni di secondo. Tutte le versioni sono proposte con trazione integrale 4Matic+ Amg Performance completamente variabile.

Da sottolineare la presenza nella Mercedes-Amg GT dell'aerodinamica attiva per ottenere il migliore equilibrio tra bassa resistenza dell'aria e portanza ridotta.

La nuova coupé sportiva beneficia di ampi elementi aerodinamici attivi nella parte anteriore e posteriore perfettamente integrati nel design esterno. Il tutto soddisfa i complessi requisiti di stabilità di guida, resistenza all'aria, raffreddamento e rumore del vento.

Punto centrale dell'aerodinamica attiva è il sistema di controllo in due parti Airpanel. La prima utilizza lamelle verticali nascoste dietro la presa d'aria che inserita in basso nella grembiule anteriore. La seconda si trova dietro la presa d'aria superiore ed è dotata di alette orizzontali.

Altro componente attivo è lo spoiler posteriore retrattile che è perfettamente integrato nel cofano del bagagliaio. Può cambiare la posizione a seconda della situazione di guida, della velocità, dell'accelerazione longitudinale e laterale e della velocità di sterzata. Al di sopra degli 80 km/h, lo spoiler assume cinque diverse posizioni angolari per ottimizzare la stabilità o ridurre la resistenza dell'aria. Tutti questi elementi rappresentano il punto di partenza, piuttosto che un adeguamento, del nuovo look di questa iconica supersportiva. Il passo lungo, gli sbalzi corti e il parabrezza fortemente inclinato fanno apparire la nuova Amg GT Coupé compatta e potente. L'ampia griglia del radiatore - un'esclusiva Amg - crea una presenza dominante assieme ai fari Digital Light in cui le luci di marcia diurna formano il caratteristico sigillo luminoso a tre punti. Un'ulteriore allargamento ottico è il frutto della nuova presa d'aria inferiore .

La vista laterale è caratterizzata da superfici lisce modellate senza bordi o spigoli, fino alle maniglie delle porte incassate. La zona della spalla posteriore modellata in modo espressivo conferisce al veicolo un ulteriore fascino da auto sportiva. I cerchi in lega leggera, quasi a filo con la carrozzeria, sottolineano potenza e dinamismo. Lo spoiler posteriore attivo è perfettamente integrato nel grande portellone.



