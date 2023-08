Volkswagen California Concept è pronto al debutto

Volkswagen esporrà il California Concept, evoluzione di un Van che è stato venduto in oltre 260.000 unità, al Salone del camper di Düsseldorf, che si terrà dal 25 agosto al 3 settembre.

La storia di questo veicolo è iniziata nel 1988 quando venne esposto per la prima volta al Salone del camper di Essen un modello realizzato partendo dalla generazione T3 del Transporter. Con il passaggio dal T3 al T4, nell'agosto 1990, ci fu una vera e propria rivoluzione tecnica, visto che quattro decenni di veicoli Transporter a trazione posteriore con motori boxer a quattro cilindri, gli specialisti dei veicoli commerciali spostarono il motore in avanti così come la trazione: una scelta operata per avere più spazio al posteriore, spazio che il California T4 ha sfruttato al massimo.

Il modello successivo, realizzato partendo dalla quinta generazione del Transporter, ha incrementato il comfort attraverso il letto con rete a doghe integrata nel tetto apribile, le sedie da campeggio riposte nel portellone posteriore, ed il tavolo da campeggio inserito nella porta scorrevole. Il California seguente, basato sulla sesta generazione di Transporter, invece, potè avvalersi di numerosi sistemi di assistenza alla guida. Mentre il California 6.1 del 2019, sfruttava un touchscreen nella console del tetto, che poteva essere utilizzato per controllare tutte le principali impostazioni del Van.

L'ultima variante di questo storico modello è basata sul Multivan a passo lungo, è ideale anche per l'uso quotidiano, e si trasforma, all'occorrenza, in un camper, nel giro di poco tempo, sfruttando una tenda con un'altezza di quasi due metri.

Alle caratteristiche di guida del Multivan, lanciato nel 2021, il California Concept aggiunge i vantaggi della tecnologia ibrida plug-in. In questo modo soddisfa gli standard di una mobilità orientata al futuro, con la sua predisposizione a percorrere lunghe distanze, per poi muoversi, silenziosamente, nelle aree dedicate al campeggio.



