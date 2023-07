Range Rover Sport SV 2024, è ancora più esclusiva e sportiva

La nuova Range Rover Sport SV, nell'imminenza del lancio di fine anno che sarà davvero esclusivo in quanto la vendita è riservata a clienti scelti da JLR, scende su strada per i primi contatti con la stampa britannica che (visto anche l'impiego da parte della Royal Familiy) l'ha giudicata nei primi articoli pubblicati come una "vera ammiraglia" che è "anche supersuv" a tutti gli effetti. Questo non tanto per il posizionamento del prezzo (171mila sterline personalizzazioni escluse, cioè 200mila euro) o per il livello di accoglienza a bordo e di spaziosità delle due poltrone posteriori quanto piuttosto per il livello delle prestazioni e del comportamento dinamico davvero degno di una supercar. All'esterno Range Rover Sport SV si distingue solo per i nuovi cerchi in fibra di carbonio da 23 pollici - che la rendono ancora più imponente - e per pochi altri dettagli esclusivi come l'ampia apertura della griglia frontale inferiore, l'uscita aria sul cofano, il nuovo scudo paraurti posteriore e 4 terminali di scarico rotondi. Ma una delle novità più importanti riguarda il modo con cui il nuovo suv 'siede' su strada svelando significativi cambiamenti nell'assetto e nelle sospensioni, naturalmente gestite elettronicamente. Rispetto agli altri modelli della gamma, Range Rover Sport SV combina la consueta configurazione della sospensione pneumatica con i nuovi ammortizzatori idraulici in stile McLaren che - essendo collegati tra loro con uno schema incrociato - eliminano la necessità delle tradizionali barre antirollio. Questo è abbinato ad altri elementi messi a punto per questa versione top come, oltre alle citate ruote in fibra di carbonio, gli esclusivi freni carboceramici Brembo che riducono di ben 76 kg le masse non sospese rispetto alla configurazione standard. Altro punto saliente è il motore a benzina 4.4 V8 mild hybrid biturbo da 625 Cv di origine Bmw (è lo stesso della X5 M Competition) che colloca la nuova Range Rover Sport SV nella zona al vertice del segmento e ne fa la versione più potente di sempre. La nuova variante - che secondo la stampa britannica ha perso un po' della grinta della precedente SVR - è dunque ben diversa nel carattere e nella 'cattiveria' da suv sportivi come Lamborghini Urus o Aston Martin DBX707, ma è pur sempre capace di scattare da 0 a 100 in 3,6 secondi nonostante un peso di 2.650 kg.



