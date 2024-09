Volvo punta su una sola tecnologia di base per le elettriche

Una sola tecnologia di base per tutte le Volvo elettriche. In occasione del Capital Markets Day di Volvo Cars in corso a Göteborg, la casa svedese ha annunciato che tutte le sue auto elettriche, a partire dalla EX90, si baseranno sullo stesso nucleo fondamentale di sistemi, moduli, software e hardware, ovvero sullo stack tecnologico Superset di Volvo Cars.

Si tratta di un'unica base tecnologica e software, che racchiude tutti i moduli e le funzionalità che saranno utilizzati nella futura gamma di prodotti della casa automobilistica e che può essere configurato in tanti modi diversi. Ciascuna delle nuove auto Volvo rappresenterà una selezione, o un sottoinsieme, di elementi dello stack tecnologico Superset.

In pratica, il lavoro svolto sulla EX90 andrà direttamente a beneficio della ES90 e il lavoro realizzato per la ES90 troverà a sua volta applicazione sia per lo sviluppo della EX60 che seguirà, sia per il perfezionamento della EX90 già in possesso dei clienti, e così via.

"Lo stack tecnologico Superset di Volvo Cars - ha spiegato Anders Bell, chief engineering & technology officer di Volvo Cars - rivoluziona le regole del gioco: consente di convogliare tutti i nostri sforzi ingegneristici in un'unica direzione a supporto di tutti i nostri prodotti, invece di lavorare su tanti diversi progetti automobilistici".

Creando un processo di sviluppo a ciclo chiuso, Volvo sarà in grado di migliorare costantemente ogni aspetto delle autovetture in produzione, grazie a informazioni in tempo reale e alle capacità di calcolo avanzate disponibili a bordo delle stesse, integrate dal lavoro degli esperti nei centri di sviluppo.

