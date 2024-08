Mercedes: test su guida autonoma di livello 4 a Pechino

Con un annuncio Mercedes-Benz rivela di essere diventata la prima casa automobilistica internazionale ad ottenere l'approvazione per i test di guida autonoma di livello 4 per le strade e le autostrade di Pechino. Nello specifico, questi test, che seguono l'approvazione ottenuta nel 2023 per quelli sulla guida autonoma di livello 3, rientrano in una parte dei progetti di ricerca tecnologica di Mercedes-Benz Cina, e mirano ad esplorare la tecnologia di sviluppo relativa a software e hardware per sistemi di guida automatizzati. Il progetto utilizzerà due Mercedes Classe S dotate di di diversi sensori, tra cui LiDAR, sensori radar e telecamere, sviluppate per circolare nel traffico attraversando in sicurezza le rotatorie, effettuando svolte, compiendo inversioni a U e manovre di parcheggio. Mentre, sulle autostrade, queste vetture avranno la possibilità di effettuare cambi di corsia automatici e di attraversare i caselli. In caso di situazioni estreme, inoltre, le auto in questione eseguiranno una manovra a rischio minimo per trovare un luogo sicuro in cui fermarsi. "Offriamo oltre 40 sistemi di assistenza alla guida, tra cui funzionalità di livello 2 migliorate, e siamo la prima casa automobilistica con un sistema di livello 3 sul mercato - ha affermato Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, chief technology officer, development & procurement - con la nuova approvazione per i test della tecnologia di livello 4 nell'area di Pechino, per un successivo utilizzo in veicoli privati ;;in tutto il mondo, Mercedes-Benz fa un balzo in avanti sulla strada verso la guida autonoma".



