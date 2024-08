Ford BlueCruise ora disponibile in 15 Paesi europei

La tecnologia di guida su strada a mani libere Ford BlueCruise può ora essere utilizzata in un totale di 15 Paesi europei, previa approvazione della Commissione europea. In Europa, questo significa avere accesso a a più di 82.000 miglia di autostrade, chiamate Blue Zones, consentendo ai clienti di fare un viaggio su strada attraverso diversi paesi.

Per esempio, potrebbe essere possibile per un cliente utilizzare BlueCruise in sei paesi, dalla Svezia fino al Sud Italia, per oltre 1800 miglia e 25 ore trascorse a mani libere dalla guida. Con questa novità, BlueCruise è ora disponibile per i clienti Ford in 17 paesi a livello globale.

Tra questi anche gli Stati Uniti e il Canada, così come l'Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Danimarca, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Spagna e la Svezia. Nel 2023 BlueCruise è stato il primo sistema del suo genere ad ottenere l'approvazione normativa quando è stato lanciato in Gran Bretagna.

Quest'anno, in Nord America, Ford ha già ampliato la disponibilità di BlueCruise su più veicoli elettrici, ibridi Ford e Lincoln, compresi il nuovo Ford Explorer e il Suv Lincoln Aviator. Con le consegne di Aviator che iniziano questa estate, tutti i modelli di Lincoln negli Stati Uniti. avranno BlueCruise disponibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA