Bmw Serie 7: in Germania con la guida autonoma livello 3

Con la nuova Serie 7 Bmw diventa la prima casa automobilistica al mondo a ricevere l'approvazione per la combinazione di un sistema di assistenza alla guida di livello 2 e 3.

Infatti, con il Bmw Highway Assistant, di Livello 2, fino a 130 km/h, sulle autostrade con carreggiate strutturalmente separate, il guidatore della nuova Serie 7 può staccare le mani dal volante per periodi più lunghi ed effettuare un sorpasso cambiando corsia guardando semplicemente lo specchietto retrovisore, purché continui a prestare attenzione al percorso.

A questo adesso si aggiunge il cosiddetto livello 3 di assistenza alla guida, ovvero il Bmw Personal Pilot, che permette al conducente di staccare le mani dal volante, e persino di distogliere temporaneamente l'attenzione dalla strada, delegando completamente il compito di guida all'auto negli ingorghi fino a velocità di 60 km/h. In ogni caso, chi siede al posto di guida deve sempre essere pronto a riprendere il controllo entro pochi secondi quando l'auto lo richiede.

Al momento questi aiuti, che offrono una maggiore libertà in caso di viaggi in autostrada, racchiusi nel pacchetto Bmw Personal Pilot L3, sono disponibili, esclusivamente in Germania, al prezzo di 6.000 euro.



