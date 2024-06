Nuova generazione Apple CarPlay in arrivo i display dedicati

A due anni di distanza dall'annuncio che era stato dato all'Apple WorldWide Developers Conference (Wwdc22) relativamente ad una evoluzione del sistema CarPlay, arriva ora - è stato detto nell'edizione 2024 dello stesso evento - la conferma che la Casa della Mela proporrà al mercato (cioè ai costruttori di auto) i suoi primi schermi destinati all'intero sistema di infotainment gestito da Apple CarPlay.

Al Wcd24 Apple ha mostrato come sarà il tutto e quali funzioni offrirà Carplay confermando che il look verrà sempre definito in stretta collaborazione con la Casa automobilistica.

Ci si allontana così dall'idea iniziale di visualizzare sempre elementi tipici del colorato mondo Apple, ma con una importante costante. Sarà fisso il carattere Apple SF Family, che potrà però essere regolato all'infinito in dimensioni, larghezza e spessore.

La nuova generazione dei display della Mela si basa sulle attuali funzioni CarPlay e - secondo quanto riportano i media specializzati - dovrebbe proporre un avvio più rapido dei sistemi correnti, anche se l'iPhone non è ancora collegato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA