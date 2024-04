Subaru con AMD per integrare l'AI nell'EyeSight

La strategia di Subaru, che mira a ridurre a zero gli incidenti stradali entro il 2030, passa anche per la collaborazione con AMD, allo scopo di progettare circuiti per un sistema su circuito integrato, denominato SoC, acronimo di System-on-Chip, che possa integrare l'elaborazione della telecamera stereo con l'intelligenza artificiale.

Nello specifico, il brand giapponese mira ad integrare questa tecnologia nel sistema EyeSight di prossima generazione, atteso entro la metà del decennio in corso. Nel frattempo, la casa delle Pleiadi ha già lavorato con AMD per un SoC ottimizzato che si basa sul SoC adattivo AMD Versal Al Edge Series Gen 2 per integrare l'intelligenza artificiale a costi ridotti.

