Comau sarà protagonista all'Automate 2024

In occasione di Automate 2024, che andrà in scena al McCormick Place di Chicago dal 6 al 9 maggio 2024, Comau presenterà la sua tecnologia digitale progettata per accelerare l'implementazione, aumentare la qualità e garantire una produttività sostenibile all'interno e al di là del paradigma della fabbrica intelligente.

Nello specifico, il tema di Comau per la fiera che ogni 2 anni da spazio alle ultime novità di robotica, controllo del movimento e tecnologie correlate, sarà "Il Potere dell'Automazione". Infatti, i visitatori potranno sperimentare la potenza dei sistemi di prelievo guidati dalla percezione, delle soluzioni di movimentazione supportate dalla visione, e dei sistemi avanzati di saldatura ad arco, oltre alla robotica indossabile che contribuisce ad aumentare il benessere operativo durante le attività pesanti e ripetitive.

Elementi che consentono di far fronte alla crescente carenza di manodopera qualificata, ed alla continua crescita dell'automazione.



