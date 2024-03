Nissan The Arc in futuro auto elettriche e Ice elettrificate

Il piano The Arc annunciato a Tokyo da Nissan - e che precisa e completa la strategia aziendale Ambition 2030 - prevede un'ampia offensiva di prodotto supportata da nuovi approcci di sviluppo e di produzione. Questo allo scopo di rendere i veicoli elettrici più accessibili ed aumentare la redditività di questo settore.

Un risultato che Nissan punta ad ottenere attraverso una riduzione del 30% del costo dei veicoli elettrici di prossima generazione prendendo com riferimento l'attuale modello Ariya.

Questo dovrebbe permettere - secondo il piano The Arc - di raggiungere questo 'incrocio' tra veicoli elettrici e modelli Ice entro l'anno fiscale 2030.

Un progresso ambizioso, ha spiegato Nissan, che si raggiungerà sviluppando per 'famiglie' i futuri modelli, integrando lo sviluppo e la costruzione dei propulsori elettrici e termici (elettrificati) e utilizzando processi di produzione modulare di nuova generazione.

Sarà determinante anche la riduzione dei costi delle forniture (attraverso l'approvvigionamento della Alleanza) e naturalmente i salto generazionale nella tecnologia delle batterie.

Solo nell'area dello sviluppo 'per famiglie' - spiega Nissan - il costo dei modelli derivati partendo dal veicolo principale può essere ridotto del 50%, con un taglio del 70% dell'utilizzo delle parti destinate ai singoli allestimenti e infine una contrazione di quattro mesi dei tempi di sviluppo.

Per ciò che riguarda la cosiddetta produzione modulare, le linee di fabbricazione verranno accorciate, e i tempi di produzione si ridurranno del 20%. Più stabilimenti adotteranno il concetto di Nissan Intelligent Factory: Oppama e Nissan Motor Kyushu in Giappone, Sunderland nel Regno Unito, Canton e Smirne negli Stati Uniti.

Nissan offrirà batterie al nichel ossido di cobalto manganese (Ncm), quelle al litio ferro fosfato (Lfp) e tutte le batterie allo stato solido per mettere sul mercato modelli elettrici diversificati e quindi idonei a soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

In particolare è previsto - con ricaduta sul mercato nel 2028 - un miglioramento significativo le batterie agli ioni di litio Ncm, per ridurre i tempi di ricarica rapida del 50% e aumentare la densità di energia del 50% (sempre tenendo come confronto l'attuale Ariya. E verranno lanciate le batterie Lfp, che ridurranno i costi del 30% rispetto all'attuale miniveicolo Sakura EV.

Il piano The Arc - va sottolineato - prevede il debutto di 30 nuovi modelli nei prossimi tre anni, di cui 16 elettrificati e 14 modelli ICE, per andare incontro alle varie esigenze dei clienti nei mercati in cui il ritmo dell'elettrificazione è diverso.

In questo ambito Nissan implementerà lo sviluppo del cosiddetto approccio X-in-1 che servirà - con molte parti comuni - a rendere modulari i propulsori elettrici ed elettrificati. In dettaglio lo schema 3-in-1 che riguarderà i veicoli elettrici modularizzando tre elementi fondamentali come il motore, l'inverter e il riduttore. Mentre lo schema 5-in-1 prende in carico le cinque componenti motore, inverter, riduttore, generatore elettrico e moltiplicatore.



