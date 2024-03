Bosch amplia assistenza climatizzatori con nuovi ricambi

Per supportare le officine specializzate nelle operazioni di riparazione dei sistemi di aria condizionata, Bosch ha ampliato la gamma dei ricambii con compressori e condensatori A/C - due elementi fondamentali che sono soggetti ad usura - utilizzabili per i climatizzatori della maggior parte dei costruttori europei.

Aggiungendosi al portafoglio Bosch in questo settore - che comprende già stazioni di carica A/C, i liquidi lubrificanti per il circuito di climatizzazione e accessori per la manutenzione degli impianti - la nuova gamma di ricambi comprende, oltre ai nuovi componenti A/C, anche cinghie di trasmissione, filtri abitacolo e ventilatori abitacolo per interventi sui moderni impianti di climatizzazione dei veicoli.

Inoltre, Bosch offre sessioni di formazione su un portale dedicato. Bosch fornisce quindi ricambi, banchi prova e assistenza per la manutenzione e la riparazione dei sistemi di climatizzazione da un unico fornitore. Progettati e costruiti per soddisfare gli elevati standard di qualità Bosch, i compressori e i condensatori A/C destinato all'aftermarket sono sottoposti a rigorosi test di resistenza, perdita e corrosione.Ne risultano prodotti di qualità altamente affidabili che durano a lungo.

I compressori A/C della gamma Bosch - disponibili per tutti i più comuni impianti refrigeranti nel mercato - vengono forniti pre-riempiti con la corretta quantità di olio.

Per semplificare l'installazione, i compressori e i condensatori sono dotati di collegamenti adatti alle rispettive applicazioni. Vengono consegnati in un packaging rinforzato e resistente per un trasporto sicuro e uno stoccaggio salvaspazio.





