Volvo collabora con Breathe per innovare gestione batterie

Grazie ad un accordo di collaborazione firmato con Breathe Battery Technologies Volvo Cars diventerà il primo produttore di automobili ad avere accesso all'ultima versione del software di ricarica basato su algoritmi di Breathe Charge che verrà utilizzato nella futura generazione di modelli elettrici.

Integrando questo software nella piattaforma di gestione della batteria sviluppata internamente da Volvo Cars, si legge nella nota, sarà possibile ottimizzare e aumentare le prestazioni della tecnologia di ricarica ed offrire ai clienti Volvo tempi di ricarica ancora più brevi e un'esperienza di guida complessiva ancora migliorata.

Con questa novità Volvo Cars punta a ridurre del 30% il tempo necessario per passare dal 10% all'80% di carica mantenendo la stessa autonomia e densità di energia. E con l'importante vantaggio che questi miglioramenti dureranno per tutto il ciclo di vita della batteria senza intaccarne lo stato di conservazione.

"L'alleanza commerciale e di investimento con Breathe ci aiuta ad affrontare una preoccupazione nota tra gli acquirenti di veicoli elettrici - ha detto Ann-Sofie Ekberg, ceo di Volvo Cars Tech Fund - e rende le nostre capacità di ricarica ancora più competitive".

"Tempi di ricarica più brevi, entro l'intervallo in cui i clienti oggi effettuano quelle rapide, rappresentano un grande passo nella giusta direzione mentre continuiamo a far avanzare la mobilità elettrica e a renderla disponibile per più persone".

Il software di Breathe utilizza la ricarica adattiva per controllare dinamicamente la batteria in tempo reale, riducendo notevolmente i tempi di ricarica. Utilizzando algoritmi gestisce il processo di ricarica in base allo stato di salute della batteria per fornire le migliori prestazioni evitando il rischio di formazione di depositi di litio.

Questa tecnologia non solo riduce i tempi di ricarica, ricorda la nota, ma lo fa senza la necessità di modificare il design della batteria e senza alcun altro impatto ambientale.

Inoltre è completamente compatibile con l'hardware utilizzato nella nuova generazione di veicoli elettrici Volvo, supportando l'espansione delle vendite.

