Piaggio presenta kilo, il robot che sposta fino a 130 kili

Piaggio Fast Forward, la società del gruppo dedicata alla robotica, presenta Kilo, dedicato al mondo delle fabbriche, un pianale robotizzato con una capacità di carico fino a 130 chili che grazie a sensori e radar 4D può seguire l'operatore, muoversi in autonomia e percorrere oltre 100 tracciati memorizzati. "La nostra tecnologia robotica sta potenziando la forza lavoro in tutto il mondo, con la possibilità di utilizzare gli strumenti software più innovativi per gestire il rapporto uomo-robot" spiega Greg Lynn, ceo di Piaggio Fast Forward.

"Dall'industria manifatturiera a qualsiasi settore che si basa sul movimento ripetitivo di merci, per esempio campus o impianti produttivi, la tecnologia autonoma di PFF consente ai nostri robot di muoversi in sicurezza con e intorno ai lavoratori in ambienti complessi, snellendo i flussi e aumentandone la produttività" spiega Lynn.

Una prima applicazione di kilo, che debutta in occasione del Modex, la principale fiera americana nel settore del supply chain, sarà nello stabilimento produttivo di Mandello del Lario, all'interno delle nuove linee produttive di Moto Guzzi per agevolare e supportare le manovre degli operatori. A seguire è previsto l'utilizzo di kilo anche negli altri poli produttivi del gruppo in Italia, in India, Vietnam e Indonesia.



