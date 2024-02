Il futuro di Hyundai nel programma ZERO1NE Accelerator

L'innovazione passa anche attraverso nuove idee e collaborazioni, per questo Hyundai Motor Group ha annunciato il programma relativo al primo semestre 2024 di ZERO1NE Accelerator, piattaforma di open innovation tesa a facilitare la partnership tra startup e team del gruppo su numerosi progetti. Grazie a ZERO1NE Accelerator, infatti, vengono individuate le startup di valore, e viene valutato come impiegare le tecnologie innovative di cui dispongono.

Partito nel 2018, ZER01NE Accelerator ha visto, fino ad ora, 150 team di 11 affiliate di Hyundai Motor Group e 177 startup impegnate su 128 progetti di collaborazione, e 96 startup premiate con investimenti da parte del gruppo. Nello specifico, per i primi 6 mesi del 2024, sono sette i progetti globali ideati dai team interni del gruppo a cui le startup possono candidarsi scegliendone uno in particolare. Questi riguardano tre settori chiave come i Software-Defined Vehicle (2 progetti); le Smart Factory (2 progetti); e la sostenibilità ESG (3 progetti). Le candidature devono essere presentate tramite iscrizione al sito ufficiale tra il 19 febbraio e il 10 marzo, mentre i risultati saranno annunciati ad aprile. Una volta scelte, le start up selezionate avranno a disposizione un budget per lo sviluppo del loro progetto e potranno essere valutate per investimenti.



