Il gruppo Volkswagen crea una società per l'AI

Il gruppo Volkswagen punta sull'evoluzione dei veicoli ad ogni livello, per cui mira ad integrare costantemente nuovi prodotti digitali basati sull'intelligenza artificiale nei nuovi modelli, per offrire un valore aggiunto capace di andare oltre il concetto tradizionale di automobile. Per questo l'AI Lab, la società che il gruppo Volkswagen ha creato, e che fungerà da incubatore, identificherà nuove idee di prodotto legate all'intelligenza artificiale e successivamente svilupperà i concept più promettenti insieme ai partner.

Inoltre, potrà contare su di un team di esperti di intelligenza artificiale, lavorerà a stretto contatto con tutti i brand, ed il consiglio di sorveglianza sarà formato da rappresentanti di alto livello dei gruppi di brand del gruppo Volkswagen.

"Con l'AI Lab combiniamo competenze tecnologiche, flessibilità e soprattutto velocità in collaborazione con partner esterni - afferma Michael Steiner, responsabile per ricerca e sviluppo del gruppo Volkswagen e membro del consiglio direttivo di Porsche AG con responsabilità per ricerca e sviluppo - sarà cruciale in un settore altamente dinamico come quello dell'AI".

