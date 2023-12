Citroën ë-C3, l'elettrica con sospensioni da ammiraglia

Tra i numerosi elementi di interesse portati al debutto nel segmento da Citroën ë-C3 spicca la tecnologia Advanced Comfort, utilizzata per le sospensioni. Si tratta di una soluzione che, abbinata alle omonime poltrone con imbottitura speciale promette per la piccola elettrica transalpina una comodità di viaggio degna della migliore tradizione del marchio. Il perno del sistema è costituito all'adozione di smorzatori idraulici progressivi, previsti nell'equipaggiamento di serie di tutta l'offerta modello.

"Invisibili al conducente e ai passeggeri - spiegano dalla Francia -, le sospensioni Citroën Advanced Comfort assicurano agli occupanti del veicolo una sensazione di comfort unica, data dall'effetto 'tappeto volante', grazie all'uso di due fine corsa idraulici, che consentono agli ingegneri una maggiore libertà di regolazione delle sospensioni di Nuova ë-C3 dando l'impressione che la vettura sorvoli le imperfezioni del fondo stradale. Due fine corsa idraulici vengono utilizzati in combinazione con l'ammortizzatore e la molla, invece dei fine corsa meccanici.

Uno dei fine corsa idraulici viene utilizzato per la compressione, l'altro per l'estensione".

A differenza di un fine corsa meccanico che assorbe l'energia ma ne restituisce una parte come rimbalzo, il fine corsa idraulico assorbe e dissipa l'energia. Le sospensioni, così, funzionano in due fasi, a seconda delle sollecitazioni applicate. In caso di leggera compressione ed estensione, molle e ammortizzatori controllano insieme i movimenti verticali senza sollecitare gli smorzatori idraulici. In caso di sollecitazioni importanti, molle e ammortizzatori lavorano insieme agli smorzatori idraulici di compressione ed escursione per rallentare in modo progressivo il movimento ed evitare i colpi bruschi del fine corsa.



