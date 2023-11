Tutte le competenze del Gruppo Renault per l'ibrido Dacia

La tecnologia ibrida del Gruppo Renault si abbina all' essenzialità 'cool' di Dacia Jogger.

Grazie allo sviluppo di una vera motorizzazione ibrida multi-mode e non di un semplice motore termico elettrificato, Jogger Hybrid 140 punta al piacere di guida in ogni circostanza.

Con dettagli non trascurabili come l'avviamento elettrico sistematico e un notevole rendimento energetico, soprattutto grazie alla prestazione della trasmissione automatica con innesto a denti senza frizione e la frenata rigenerativa, il primo ibrido di casa Dacia è l'espressione delle competenze acquisite dal Gruppo Renault nella Formula 1 e nei veicoli elettrici.

Jogger Hybrid 140 può garantire fino all'80% del tempo di guida in città in modalità 100% elettrica, con un risparmio a livello di consumo del carburante in ciclo urbano fino al 40% (rispetto ai motori termici equivalenti in ciclo urbano, senza incidere sulle abitudini di guida).

La decelerazione e la frenata consentono di recuperare energia cinetica trasformandola in energia elettrica per rigenerare la batteria. Quest'ultima può essere ricaricata dal motore termico secondo leggi di gestione energetica studiate affinché utilizzi (ad esempio, quando Jogger viaggia in autostrada) il regime di rendimento ottimale (potenza erogata rispetto al carburante consumato).

Grazie a questo processo, ogni qualvolta l'energia prodotta supera il fabbisogno di potenza, la batteria si ricarica.

L'energia in eccesso può successivamente essere utilizzata per alleviare lo sforzo del motore termico in caso di forte sollecitazione del pedale dell'acceleratore oppure per garantire una guida 100% elettrica nelle tratte urbane lungo il percorso programmato.



