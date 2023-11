Renault Digital Care Service trasforma l'esperienza cliente

La priorità per Renault è quella di riporre le attenzioni sulla massima soddisfazione del cliente in tutto il suo percorso esperienziale. Per questo ha lanciato nel 2021 la firma Renault Care Service, al fine di fornire servizi innovativi, dinamici e su misura. Adesso, per trasformare radicalmente l'esperienza cliente, nasce Digital Care Service, che annovera diversi servizi accessibili da qualunque location tramite l'app MyRenault.

Infatti, con Booking online è possibile prenotare un appuntamento di manutenzione consultando direttamente la disponibilità dall'agenda dell'officina e scegliendo eventuali servizi aggiuntivi.

Mediante la voce Chat diretta con il dealer, si può comunicare in maniera diretta e rapida con la propria officina; e con Smart video si riceve un video che mostra in real-time l'avanzamento dei lavori sull'auto per la massima trasparenza.

Mentre con E-payment si può ricevere la fattura via app ed effettuare il pagamento online, risparmiando il tempo per il viaggio in officina.

Infine, con il nuovo servizio Care Service 24/7, ci si può recare in officina e lasciare la propria auto per un intervento senza attese di sorta e, attraverso l'app MyRenault c'è l'opportunità di attivare il locker per depositare in tutta sicurezza la chiave del proprio veicolo e riprenderla al momento del ritiro.

