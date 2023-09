IAA Monaco: Pirelli marchio più presente su novità auto elettriche

Al salone dell'auto IAA Mobility di Monaco Pirelli si è confermata il marchio leader nei pneumatici per auto elettriche premium e prestige. Sulle novità esposte, infatti, Pirelli equipaggiava quasi il 25% delle vetture BEV e il 30% delle plug-in hybrid, con prodotti delle diverse linee - da P Zero a Scorpion - ma accomunate dalla marcatura Elect che contraddistingue i prodotti realizzati appositamente per le auto "alla spina".

Dal lancio nel 2019 a oggi, la tecnologia Elect ha già superato il totale di 300 omologazioni, cioè versioni specifiche di pneumatici adattati alle esigenze delle diverse auto. Una crescita sempre più accentuata: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nel primo semestre del 2023 le nuove omologazioni sono cresciute a velocità più che doppia (+125%), ulteriore conferma della presenza sempre più diffusa di Pirelli nella mobilità elettrica. Inoltre, era gommata Pirelli anche l'unica vettura a idrogeno presente allo IAA Mobility, la BMW iX5 Hydrogen, che adotta P Zero marcati FSC, i soli pneumatici al mondo realizzati con gomma naturale certificata dall'ente Forest Stewardship Council.

"Il primato conquistato nella mobilità elettrica - ha detto Piero Misani, SVP R&D e Cyber di Pirelli - valorizza l'innovazione della nostra ricerca e sviluppo. Pirelli è l'unico produttore ad avere una tecnologia trasversale dedicata alle auto elettriche e applicabile a tutte le nostre linee. Una scelta che ci consente maggiore versatilità per offrire ai costruttori automobilistici pneumatici progettati ad hoc, che si combinano al meglio con le caratteristiche di ogni vettura. La richiesta di coperture specifiche per BEV e PHEV cresce sempre più velocemente e il debutto del nuovo P Zero E porterà a un'ulteriore accelerazione delle omologazioni Elect".



