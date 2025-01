Stellantis, a Mirafiori prorogati i contratti di solidarietà

Un anno di ammortizzatori sociali, a partire dal 14 febbraio. È quanto previsto dall'accordo siglato oggi da Stellantis e sindacati per i lavoratori del reparto Preassembly & Logistic Unit di Mirafiori, meglio noto come "ex mascherine". "L'accordo è positivo - spiega Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino - ma è evidente che si tratta di una soluzione 'tampone', che ci dà la possibilità in questi 12 mesi di trovare una collocazione definitiva per questi lavoratori. Per noi la priorità è farli rientrare in fabbrica al più presto, non è accettabile la prospettiva di passare da un ammortizzatore sociale all'altro".

"L'accordo è un piccolo passo,sicuramente positivo - osserva Sara Rinaudo, segretario territoriale Fismic Confsal di Torino - per continuare a garantire l'occupazione dei lavoratori dell'ex reparto mascherine di Mirafiori. Non è solo una misura di tutela, ma un'opportunità per rafforzare la professionalità dei dipendenti attraverso piani formativi strutturati e incontri di verifica trimestrali. Non basta, è fondamentale che il Ministero del Lavoro intervenga approvando il rinnovo per il prossimo anno. L'obiettivo che dobbiamo perseguire tutti sinergicamente è chiaro: stop ai palliativi, occorre difendere l'occupazione e accompagnare la transizione industriale con strumenti strutturali, senza lasciare indietro nessuno. Continueremo a lavorare affinché gli impegni presi siano rispettati e affinché si aprano prospettive di lungo termine per il sito produttivo di Mirafiori e per l'intero comparto automotive". "L'accordo permette di mettere in sicurezza per un anno 251 lavoratori. E' anche prevista la maturazione dei ratei contrattuali che di solito non c'è negli ammortizzatori sociali. Questo permette nel 2025, anno pieno di incertezza, di evitare i licenziamenti.

L'impegno è quello di trovare con Stellantis una soluzione strutturale. Aspettiamo la convocazione dal ministero del Lavoro", afferma Rocco Cutrì, segretario generale della Fim torinese. "Con questo pre-accordo - aggiunge Gianni Mannori della Fiom di Mirafiori - abbiamo voluto nell'immediato tutelare 251 lavoratori che dal 15 febbraio avrebbero potuto trovarsi senza lavoro e senza ammortizzatori sociali. È chiaro che la vera soluzione sia per loro che per gli altri circa 2.800 lavoratori ancora in cassa integrazione saranno delle produzioni in grado di saturare tutti gli addetti e la sola 500 ibrida, seppur rappresenti una importante boccata d'ossigeno, non è ancora sufficiente. Per questo continueremo con forza a chiedere nuovi modelli come abbiamo fatto finora".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA