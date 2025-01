Polstrada: con nuovo Codice della Strada, calo incidenti e morti

"I primi dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri fanno segnare un calo tendenziale dell'incidentalità e delle vittime". Lo sottolinea la Polizia stradale con riferimento alle nuove norme del Codice della strada in un report con il quale traccia un bilancio sull'attività svolta nell'anno appena trascorso. Con il nuovo Codice, fa notare ancora la Polstrada, " non sono stati modificati i livelli alcolemici per la guida in stato di ebbrezza ed è stata introdotta la novità dell'alcolock".

"I dati ufficiali diffusi dalla Polstrada dicono in maniera molto chiara che dall'introduzione del nuovo codice della strada c'è stato un calo di incidenti stradali e di vittime. Numeri, non chiacchiere, che mettono a tacere molti detrattori e tutti quelli che hanno insistito su campagne di fake news e falsità pur di attaccare il Ministro Salvini che dopo tanti anni ha messo mano su un testo vecchio e invertito la rotta sul fronte della sicurezza stradale.

Ringraziamo le nostre Forze dell'Ordine che con il loro lavoro di controllo e prevenzione hanno garantito maggiori tutele agli italiani". Lo dichiara la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti.

