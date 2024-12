Roma, niente multe finché non arrivano i decreti

"Noi applicheremo il nuovo Codice della strada quando arriveranno i decreti attuativi. I vigili non possono fare la multa. Ho chiesto ai miei tecnici: finché non c'è il decreto la norma non è in vigore". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervistato dal Messaggero.it. Questo vale anche per "l'obbligo del casco in monopattino: al momento non è in vigore e finché non sarà in vigore non si può fare nulla. Abbiamo fatto quello che potevamo fare. Noi già abbiamo fatto sui monopattini una cosa prima del nuovo Codice della strada: abbiamo cambiato le regole per avere una fortissima riduzione di questi veicoli in centro, perché c'era un abuso, con vincoli e penalità alle compagnie. Abbiamo chiesto di distribuirli nelle periferie dove possono essere utili per raggiungere la metro o il treno, perché avessero una funzione trasportistica e non ludica".



