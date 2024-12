La McLaren 750 S di Novitec arriva ad 840 CV

Novitec è un'azienda specializzata nel rendere ancora più potenti e veloci le supercar più blasonate del mercato, ed anche la McLaren 750S è stata rivista sia a livello di look che nella meccanica. Non sfuggono, infatti, i tanti particolari realizzati in fibra di carbonio per la carrozzeria della sportiva di Woking.

Inoltre, la cura aerodinamica ha visto la 750 S guadagnare uno spoiler anteriore più grande, per ridurre il sollevamento dell'avantreno in accelerazione, prese d'aria laterali rivestite in fibra di carbonio per garantire un'areazione più precisa del motore ed un nuovo estrattore al posteriore, dove spicca anche l'alettone che migliora la deportanza generale.

Non mancano cerchi forgiati Vossen disponibili in 72 colorazioni diverse e nelle misure da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore, con pneumatici 255/30 davanti e 325/25 dietro. L'assetto è impreziosito da nuove molle che abbassano l'altezza da terra della 750 S di circa 25 mm, mentre il motore V8 4.0 biturbo ha 3 livelli di elaborazione: quello più importante consente di guadagnare 90 CV per arrivare a ben 840 CV. In questo modo la vettura raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in 2,6 secondi, i 200 km/h, sempre partendo da fermo, in 6,9 secondi, ed una velocità massima di 336 km/h.

Completa il quadro un nuovo impianto di scarico che può essere realizzato anche in inconel, lo stesso materiale utilizzato sulle vetture di F1.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA