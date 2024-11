Neuville presente al Monza Rally Show 2024

Si accendono i motori nel Tempio della Velocità per il Rally Monza Show che vede la partecipazione straordinaria dei piloti protagonisti del mondiale rally 2024.

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre gli appassionati di rally potranno assistere alle performance in pista dei piloti professionisti che hanno animato il mondiale rally 2024, tra cui i due freschi campioni del mondo Thierry Neuville (iridato WRC) e Sami Pajari (WRC2). Il belga e il finlandese saranno infatti tra i protagonisti del fine settimana al volante rispettivamente dalla Hyundai i20 N Rally1 Hybrid e della Toyota GR Yaris. Con loro a Monza anche l'otto volte iridato, il francese Sebastien Ogier, che guiderà la Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid, reginetta tra i costruttori.

Pirelli sarà presente all'evento per festeggiare i quattro anni della casa milanese come fornitore unico del Mondiale. La festa sarà al ritmo del rombo di motori delle vetture da rally guidate, per l'occasione, da una lunga lista di piloti, tra cui lo spagnolo Dani Sordo, sempre per Hyundai, il francese Adrien Formaux, che sarà al volante della Ford Puma Rally1 Hybrid, il finlandese Kalle Rovanpera, due volte campione e più giovane iridato della storia (22 anni e 1 giorno nel 2022). Anche il team principal di Toyota Gazoo, Jari-Matti Latvala, tornerà a indossare tuta e casco. A loro si unirà anche il pilota bresciano Pedro con la Ford. I protagonisti del WRC si alterneranno nei tre giorni sul tracciato del Monza Rally Show con alcuni ospiti a bordo. E, nel pomeriggio di domenica , Neuville, Ogier, Pajari (sempre al volante di una Rally2), Sordo, Formaux e Pedro si sfideranno nel Masters' Show sul rettifilo principale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA