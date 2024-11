Tajani, 'dazi sulle auto elettriche? Passi avanti con la Cina'

"Fatti passi in avanti, aspettiamo". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, si mostra ottimista in merito ai negoziati sui dazi Ue sulle e-car made in China. Tajani, a Pechino per la visita di Stato del presidente Sergio Mattarella, ha detto di aver trattato il tema con le controparti. "Si va nella direzione giusta, quella che abbiamo auspicato", ha aggiunto, parlando con l'ANSA. L'ipotesi di compromesso potrebbe essere quella di "trovare un prezzo minimo e uno massimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA