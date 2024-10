Prestiti vessatori ai clienti, giustizia Gb multa Volkswagen

Nuova tegola giudiziario-amministrativa sul gruppo Volkswagen, multato stavolta nel Regno Unito. L'autorità britannica di sorveglianza sui mercati finanziari (Fca) ha infatti inflitto una multa da 5,4 milioni di sterline (circa 6 milioni e mezzo di euro) a Volkswagen Financial Services UK, filiale del colosso automobilistico tedesco incaricata di fornire servizi di sostegno per l'acquisto di veicoli a rate e chiamata in causa per "non aver trattato in modo equo i clienti" ritrovatisi "in difficoltà finanziaria" di fronte all'accumularsi degli interessi.

L'azienda ha da parte sua accettato di versare risarcimenti aggiuntivi individuali per 21,5 milioni di sterline a 110.000 acquirenti vittime secondo Fca di danni imputati "alle negligenze" della società responsabile dei contratti di finanziamento.

Indagini simili erano state portate a termine dalla stessa autorità negli ultimi anni contro giganti bancari del Regno come HSBC, Barclays o Lloyds, sempre in relazione ad accuse su condizioni vessatorie di prestiti o mutui imposte a persone finanziariamente "vulnerabili". Stando al dispositivo reso pubblico oggi dalla Fca, le vetture vendute dal gruppo tedesco non vanno considerate alla stregua di beni "di lusso", ma di strumenti "necessari per il lavoro e la vita di famiglia" il cui acquisto avrebbe dovuto essere suggerito - in base alle regole britanniche di tutela dei consumatori - attraverso strumenti "alternativi" rispetto al rischio di finanziamenti particolarmente onerosi per gli utenti meno abbienti.

Volkswagen Finance Uk è fra le società leader sull'isola nel finanziamento dell'acquisto di veicoli e opera in partnership col marchio Volkswagen, ma anche Skoda e Porsche, entrambe di proprietà del gruppo di Wolfsburg.



