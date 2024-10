Bmw consegna a Malpensa la flotta ad AC Milan

Un hangar di Milano Prime Malpensa trasformato in un set cinematografico con una scenografia insolita: un jet privato e ventisei Bmw XM di cui cinque con colori BMW Individual (Petrol Mica, Frozen Black, Boston Green, Brands Hatch Grey, Ruby Black). Bmw Italia ha consegnato la nuova flotta di vetture ad AC Milan per la stagione 2024-2025 alla presenza del management di entrambe le aziende e dei giocatori della prima squadra.

La consegna delle vetture è diventata un appuntamento nel calendario delle attività delle due società. Lo scorso anno era stata scelta la cornice dell'Ippodromo Snai San Siro di Milano con il cavallo di Leonardo Da Vinci. Quest'anno Bmw Italia e AC Milan hanno collaborato per la realizzazione di una scenografia impattante per la realizzazione del set fotografico e di un video emozionale che verrà lanciato sui canali social delle due aziende il prossimo 28 ottobre.

Protagoniste assolute dell'evento le ventisei Bmw XM consegnate a giocatori e management. La vettura nata per celebrare il cinquantesimo anniversario del brand Bmw M nel 2022 rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia ibrida plug-in ed esprime appieno il concetto di apertura tecnologica di Bmw che investe in tutte le forme di motorizzazione purché altamente efficienti ed orientate a raggiungere il traguardo della decarbonizzazione e della neutralità completa nel 2050.

"Abbiamo scelto un luogo insolito - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - perché ci piaceva sottolineare la potenza, il dinamismo e la passione che la Bmw XM esprime. Per altro la storia stessa dell'azienda è legata fin dalle sue origini al mondo dell'aeronautica con la costruzione di motori aerei e ancora oggi guardiamo a questo comparto con grande attenzione derivando tecnologie come l'head up display, ad esempio, che rendono l'esperienza a bordo delle nostre vetture sempre più tecnologica e sicura, enfatizzando il piacere di guida tipico della marca".

"Mi piace ricordare - ha concluso Di Silvestre - come il rapporto con AC Milan sia nato tre anni fa proprio sul tema della leadership e dalla volontà di comunicare l'innovazione, la mobilità sostenibile e la continua ricerca della performance.

L'evento di oggi riassume in modo molto scenografico ed iconico questi temi e ringrazio il presidente Paolo Scaroni per la passione, l'entusiasmo e lo spirito di partnership che hanno accompagnato il nostro percorso insieme". "AC Milan e Bmw - ha dichiarato Paolo Scaroni, presidente di AC Milan - operano da sempre nel campo delle emozioni, coinvolgendo i propri tifosi e i propri clienti con passione, e ciò che la nostra partnership strategica è riuscita ad esprimere in questi anni ne è una bella dimostrazione. Desidero ringraziare Bmw e il presidente Di Silvestre per questa cerimonia e per il prezioso supporto che ha reso unico questo percorso comune all'insegna di valori e obiettivi condivisi".

Siglata nel 2021, la partnership tra Bmw Italia e AC Milan ha reso la filiale italiana della Casa di Monaco Premium Partner e Automotive Partner della società sportiva rossonera. I due brand sono uniti da valori comuni e da un approccio condiviso al futuro, con una attenzione alla sostenibilità del business e alla creazione di valore sociale come asset strategici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA