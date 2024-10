Oltre mezzo milione di visitatori al Salon Mondial de l'Auto di Parigi

Il Salone dell'Auto di Parigi ha mantenuto le sue promesse, attirando tra i suoi stand oltre mezzo milione di visitatori: è quanto annunciano gli organizzatori del cosiddetto 'Mondial de l'Auto', facendo il bilancio della novantesima edizione appena conclusasi. L'evento, precisano in una nota l'agenzia di comunicazione Hopscotch e la Plateforme Automobile, si ''conferma tra i più grandi eventi automobilistici mondiali, attirando amatori, addetti ai lavori, famiglie e appassionati di ogni età". Nel 2018, avevano partecipato al Salone della Porte de Versailles un milione di visitatori, l'edizione del 2020 venne invece annullata a causa della pandemia mentre l'edizione 2022 attirò 400.000 presenze. L'edizione 2024 ha attratto un numero ancora maggiore di costruttori cinesi ma anche grandi marche come Volkswagen, BMW, Ford, Kia o Tesla. 'Grazie al pubblico e a grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa nova edizione'', afferma nella nota Luca De Meo, il direttore generale di Renault che ha molto investito su questa edizione. "Nonstante tutto ciò che si può dire, l'auto resta un motore di emozioni e anche di progresso'', ha aggiunto De Meo. Ma anche di sogno e d'avventura, basti pensare alle quattro piccole Citroen Ami elettriche partite dal Salon de l'Auto per un viaggio lungo 14.000 km che le porterà fino a Città del Capo in totale autonomia, nel quadro della cosiddetta 'Croisière Verte', la spedizione 100% elettrica organizzata a cento anni esatti dalla leggendaria 'Croisière Noire' del fondatore di Citroën, André Citroën.



