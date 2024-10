Renault 4 E-Tech Electric, versatile e dal design carismatico

Design carismatico per un crossover versatile Renault 4 E-Tech Electric è un'auto dal design carismatico. Nel 2022, la showcar 4ever Trophy permetteva già di indovinare quali sarebbero state le scelte di Renault nel rivisitare la sua icona. Figlia dei suoi tempi, è unica, vanta la sua diversità e non passa inosservata.

Oltre alla forma generale, l'icona degli anni Sessanta traspare dai numerosi dettagli rivisitati e modernizzati: calandra, cofano, paraurti, finestrino posteriore, protezioni delle porte, fari a forma di pillola… e persino il tetto apribile in tessuto. Il profilo di Renault 4 E-Tech Electric vanta proporzioni ideali per posizionarsi come sulla parte alta del segmento B. È l'auto elettrica compatta della versatilità.

Lunga 4,14 metri eppur compatta, si posiziona tra Clio (più piccola di 9 cm) e Captur (più grande di 9 cm) e vanta un passo 2,62 metri per offrire più spazio a bordo. Tutte le versioni di Renault 4 E-Tech Electric sono dotate di cerchi da 18" che contribuiscono a conferirle un look da suv crossover. Sull'allestimento d'ingresso di gamma, Evolution, i coprimozzo ottimizzati per l'aerodinamica si chiamano Jogging.

L'allestimento Techno ha cerchi in lega diamantati Sixties, la cui particolarità è quella di avere quattro razze, chiaro accenno al nome del modello. Infine, l'allestimento Iconic è dotato di cerchi in lega sempre diamantati, ma che si chiamano Parisienne, dalla grafica sofisticata e dinamica. Questi tre nomi non sono stati scelti per caso, ma tutti tratti da serie limitate di Renault 4 originale. La Jogging è uscita nel 1981, mentre la Sixties risale al 1985 e la Parisienne, nata dalla collaborazione con la rivista Elle, è del 1963. Con il suo design retro-futuristico, Renault 4 E-Tech Electric si pone sotto il segno della modernità rivisitando alcuni degli elementi più tipici della prima Renault 4. Questo discorso vale anche per la calandra che attira subito l'attenzione e che è costituita da un unico componente monoblocco trasversale, con due gruppi ottici di forma rotonda e un bordo che ricorda il profilo cromato della Renault 4 storica. Il bordo non passa inosservato perché, proprio come il logo Renault posizionato al centro, è illuminato senza zone d'ombra e senza interruzioni del tratto luminoso. L'effetto retroilluminazione senza soluzione di continuità in un componente monoblocco è una novità assoluta per un costruttore automobilistico.

Sono tanti i riferimenti al design della Renault 4 originale ripresi da Renault 4 E-Tech Electric che si ritrovano un po' dappertutto. Le linee del cofano scendono su ogni lato, fino alla parte inferiore della calandra, per conferire al primo un andamento orizzontale ed alla seconda una forma molto verticalizzata, come il modello storico. Inoltre gli elementi decorativi della parte superiore del cofano ricordano la griglia della Renault 4 degli anni Sessanta mentre sia all'anteriore che al posteriore, i paraurti sono rifiniti alle estremità da rostri. Elementi stilistici che rimandano ai ganci che tenevano i paraurti della Renault 4 originale. A differenza di questi ultimi, però, sono personalizzabili con accessori decorativi.

Sulle fiancate, il finestrino posteriore attira subito l'attenzione. È un dettaglio emblematico del modello storico, che meritava di essere ripreso e rivisitato. Sempre sulle fiancate si scorgono tre linee distintive scolpite nella carrozzeria delle porte. Ricordano le protezioni di plastica della Renault 4 GTL dei vecchi tempi, tranne per un dettaglio… compiono innegabilmente un salto nel futuro.

Renault 4 E-Tech Electric è disponibile in sette tinte chic ed eleganti per adattarsi a tutti i gusti: con 670 possibili abbinamenti, c'è sicuramente una Renault 4 per tutti. L'ampia scelta si spiega con il gran numero di tinte e cerchi disponibili, ma anche con la possibilità di optare tra barre da tetto e tetto apribile in tessuto.

Salire a bordo di Renault 4 E-Tech Electric vuol dire scoprire tre mondi diversi in funzione del livello di allestimento. Su Evolution, la prima cosa che si nota è il colore chiaro della plancia e dei pannelli delle porte, che si distingue dal grigio scuro delle sellerie e dalle cuciture che riprendono i colori della bandiera francese. L'allestimento Techno, invece, nasce sotto il segno dei jeans mentre la versione Iconic immerge Renault 4 E-Tech Electric in un mondo al tempo stesso raffinato e sportivo.

