Mobilize Duo e Bento per una nuova mobilità urbana

Dalla volontà di creare una nuova generazione di veicoli per la mobilità nelle zone urbane, Mobilize si è messa alla prova realizzando il nuovo Duo, che nella sua versione 'van' si trasforma in Bento. Dallo studio alla realizzazione, le scelte sono state mirate, come nel caso della decisione di dotarli di un airbag per il guidatore o quella di ridurre il più possibile il numero di componenti, fino alla volontà di non 'imitare' le auto e alla necessità di offrire soluzioni di mobilità connesse e facili da guidare. Quest'avventura creativa illustra lo spirito di Mobilize, ovvero andare sempre alla ricerca di innovazioni per rendere la mobilità urbana più accessibile, più sostenibile e più piacevole. Duo e Bento sono il frutto del lavoro dedicato ad offrire soluzioni di mobilità più intelligenti. "Questi veicoli - ha commentato Matthieu Tenenbaum, direttore delle operazioni di Mobilize - incarnano la nostra visione del futuro della mobilità, dove ogni singolo dettaglio conta per arricchire l'esperienza di privati e professionisti". Mobilize Duo e Bento sono esposti al Salone dell'Auto di Parigi, dal 14 al 20 ottobre 2024.

