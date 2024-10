Milano lancia campagna per una mobilità più sicura per tutti

Spostarsi a piedi, scegliere il trasporto pubblico, muoversi in bici o con un mezzo in sharing è un modo per prendersi cura dell'aria di Milano. Inoltre contribuisce a ridurre il traffico, migliorando la circolazione per tutti gli utenti della strada. Su questi concetti punta la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune e curata da C40 Cities, nell'ambito del piano 'Milano Futura Ora', per una mobilità più sostenibile e sicura per tutti e per aumentare l'attenzione sullo spazio pubblico condiviso.

"Uno spazio pubblico sano e sicuro è una priorità di Milano - dichiara in una nota il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Usare i mezzi pubblici, muoversi a piedi o in bici, utilizzare l'auto privata solo quando necessario, parcheggiarla nel rispetto delle regole, moderare la velocità e fare attenzione ai mezzi leggeri agli incroci sono comportamenti essenziali per avere cura del nostro spazio comune e goderne al meglio tutti".

La campagna, prodotta con la direzione creativa dello studio Leftloft e già visibile negli spazi di comunicazione delle reti Atm e del Comune, racconta le iniziative dedicate alle strade e agli spazi pubblici, come Piazze Aperte, Area B, l'elettrificazione del trasporto pubblico e le Zone 30. Insieme ai manifesti e a un sito informativo, nascerà anche l'Accademia delle Strade Condivise, una serie di momenti di formazione sui temi della sicurezza stradale, per promuovere una mobilità più sana e uno spazio pubblico sempre più sicuro. Sarà aperta a chi guida i mezzi pesanti, insegnanti e genitori e a tante altre categorie.

Il piano 'Milano Futura Ora' da qui al 2027 prevede la creazione del piano pedonalità e ciclabilità di Milano, l'introduzione dei cuscini berlinesi e di nuove strade 30, il rilancio del piano Piazze aperte per le Scuole con decine di interventi in corso, la trasformazione degli incroci, un percorso per decarbonizzare la logistica dell'ultimo miglio e campagne di sensibilizzazione sui temi della mobilità attiva e della sicurezza stradale.



