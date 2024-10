Mercedes-Benz per la nuova mobilità in Canada

Mercedes-Benz sta collaborando con l'Ontario Vehicle Innovation Network (OVIN), ovvero l'iniziativa di punta del governo dell'Ontario per il settore automobilistico e della mobilità. Lo scopo è di espandere le attività di creazione e scouting delle start up in Nord America e promuovere la commercializzazione del l'innovazione automobilistica.

Il programma OVIN Incubators si concentrerà sull'identificazione e la promozione dell'innovazione nel futuro software & AI, futuri componenti dei veicoli e futuro azionamento elettrico. In collaborazione con le start-up e in collaborazione con OVIN, Mercedes-Benz contribuirà a far progredire i progetti promettenti mettendo a disposizione la propria esperienza specialistica.

Alcuni progetti selezionati beneficeranno anche della rete internazionale Mercedes-Benz Startup Autobahn. Separatamente, l'azienda intende avviare una collaborazione di ricerca con l'Università di Waterloo, Ontario, con un focus sul calcolo neuromorfo per applicazioni di guida automatizzata. Il trasferimento integra una serie di attività di ricerca e sviluppo in corso presso Mercedes-Benz in Canada.

"L'innovazione - ha dichiarato Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, responsabile della tecnologia, sviluppo e approvvigionamento - fa parte del DNA Mercedes-Benz. Nella nostra strategia globale di R&S, l'innovazione aperta ci offre un accesso rapido e diretto alle ultime idee e agli sviluppi in tutto il mondo.

Siamo quindi lieti di espandere ulteriormente le nostre attività in Canada come partner fondatore degli OVIN Incubators".

La collaborazione nella ricerca accademica e la partecipazione al programma OVIN Incubators sono le ultime di una serie di iniziative sostenute dal Memorandum of Understanding (MoU) della società con il governo del Canada, firmato nel 2022. Il MoU mira a rafforzare la cooperazione in tutta la catena del valore dei veicoli elettrici.

