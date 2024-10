Leonardo Arduini Campione Junior 2024 della Clio Cup Italia

Nell'appuntamento di Le Castellet, in Francia, Leonardo Arduini, a soli 19 anni, è divenuto Campione Junior 2024 della Clio Cup Italia, dove ha conquistato 5 vittorie e 7 podi complessivi nelle 8 gare disputate in stagione. Un campionato che si concluderà con le due manche di Monza, in programma il 19 e 20 ottobre.

"Sono al settimo cielo, davvero, siamo Campioni Italiani Junior, ancora non ci credo, è stata un'esperienza esaltante, una continua sfida, ma non è finita qui - ha dichiarato Arduini - a inizio stagione avevamo due obiettivi, uno l'abbiamo portato a casa, fra 15 giorni, a Monza, diamo l'assalto alla corona europea".

Con la possibilità di centrare la top3 tricolore e restare nella top10 europea, il giovane pilota milanese arriva carico all'epilogo di un campionato che l'ha visto protagonista, come ha dimostrato al Paul Ricard dove ha conquistato la vittoria nella classifica Junior italiana ed il terzo posto della serie tricolore, oltre alla medaglia d'argento della Junior Cup continentale in gara 1, ed il quarto posto della serie tricolore e la lotta fino alla bandiera a scacchi per la prima posizione della Junior Cup continentale, in gara 2.



